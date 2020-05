75 jaar bevrijding, Bevrijdingsdag 2020 heeft dinsdag volgens Stichting KijkOnderzoek 1.382.000 televisiekijkers getrokken. De muzikale terugblik op de 75 jaar na de bevrijding was voor de NPO goed voor de vierde plek in de lijst van best bekeken televisieprogramma's.

Vanwege de coronacrisis had de NPO het televisieprogramma aangepast. Onder anderen Roel van Velzen en Simone Kleinsma gaven onder begeleiding van vooraf opgenomen muziekpartijen van het Metropole Orkest optredens in de foyer van Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

Het best bekeken televisieprogramma van dinsdag was het NOS Journaal van 20.00 uur, met 2.500.000 televisiekijkers. Het NOS Journaal van 18.00 uur, met 1.570.000 kijkers en het Half Acht Nieuws van RTL 4 (1.399.000 televisiekijkers) maken de top drie compleet.

De eerste aflevering het nieuwe seizoen van het reisprogramma Beter Laat Dan Nooit was goed voor 1.008.000 televisiekijkers bij RTL 4 en een zevende plek in de lijst van best bekeken televisieprogramma's. Willibrord Frequin, Barrie Stevens, Peter Faber en Gerard Cox bezoeken Suriname, Brazilië, Cuba en Mexico in de door Katja Schuurman gepresenteerde reeks.