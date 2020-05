Reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya en hun pasgeboren jong zullen te zien zijn in het tweede seizoen van Het echte leven in de dierentuin. Hun verhaal, van paring tot dracht en van geboorte tot kraamholtijd, speelt een belangrijke rol in de nieuwe serie van het NTR-programma.

Het echte leven in de dierentuin speelt zich af in Ouwehands Dierenpark in Rhenen, wat het thuis is van de reuzenpanda's.

Naast het verhaal van de reuzenpanda's worden ook andere dieren met de camera gevolgd. Zo maken kijkers in de eerste aflevering kennis met de nieuwe olifantenbul Tusker, een enorm dier, dat voor nageslacht moet zorgen.

Ook 'oude bekenden' komen voorbij in het nieuwe seizoen. De Aldabra-reuzenschildpadden bijvoorbeeld: zij krijgen een gloednieuw verblijf. En beer Mincho begint aan een nieuw leven: na een gezondheidstest krijgt hij "een duwtje in de rug", waardoor hij leert zich als een echte beer te gedragen.

Elke week zullen verzorgers van Ouwehands Dierenpark in de serie vertellen wat zich achter de schermen afspeelt, zoals soortbehoud, natuurbescherming en wetenschappelijk onderzoek.

Het echte leven in de dierentuin is een coproductie van de NTR en ICP en wordt mede mogelijk gemaakt door stichting Bears in Mind.

Het inkijkje in Ouwehands Dierenpark wordt van zaterdag 6 juni tot en met 11 juli wekelijks om 20.30 uur uitgezonden op NPO1.