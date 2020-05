De Britse editie van datingprogramma Love Island is dit jaar niet meer op televisie te zien. De opnames zijn noodgedwongen uitgesteld vanwege het coronavirus.

De opnames van de zomereditie van het programma zouden plaatsvinden in een villa op Mallorca, maar door de huidige coronamaatregelen is dat niet mogelijk. Besloten is om de opnames te verschuiven naar 2021.

"We hebben er alles aan gedaan om Love Island toch deze zomer nog op de buis te krijgen, maar het bleek niet haalbaar om het programma te maken en tegelijkertijd de veiligheid van iedereen te waarborgen", zegt Kevin Lygo, zenderbaas van ITV.

Presentatrice Laura Whitmore voegt daar op Twitter aan toe: "Zoals met zo veel dingen momenteel, kunnen de plannen niet doorgaan vanwege restricties met betrekking tot reizen en het houden van afstand."

Whitmore nam dit jaar de presentatie over van Caroline Flack, die op veertigjarige leeftijd een einde aan haar leven maakte. Zij presenteerde de tv-serie, die in Nederland wordt uitgezonden op RTL 5, van 2015 tot en met 2019.

