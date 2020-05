Coen Swijnenberg, die vanwege een burn-out de afgelopen tijd niet op de radio te horen was, keert dinsdag weer terug in de ether. De dj is te horen via zijn eigen radiostation Swijnenstal, meldt hij maandag op Twitter.

Swijnenstal zendt de hele dag muziek uit die de dj in de afgelopen weken heeft verzameld. Swijnenberg kan zelf bepalen wanneer hij op de zender te horen is.

"Morgenavond om 19.00 uur kruip ik voor het eerst sinds een half jaar weer voor een microfoon", aldus de dj. "Dat is eng en onwennig, maar ik heb er zin in!"

Wanneer Swijnenberg weer op Radio 538 te horen zal zijn, is nog niet duidelijk. "Achter de schermen zijn de gesprekken met werk opgestart en zijn we voorzichtig plannen aan het maken. Om straks de stap naar De Coen & Sander Show niet te groot te maken, ben ik gaan nadenken over hoe ik tot die tijd weer een beetje kan warmdraaien."

Hierdoor kwam Swijnenberg bij het radioplatform JUKE terecht. "Ik heb het idee voorgelegd en met de hulp van een paar fijne collega's is Swijnenstal in een paar weken uit de grond gestampt! Als je luistert, ben je dus eigenlijk live getuige van mijn re-integratieproces."

Swijnenberg is op dinsdag 5 mei om 19.00 uur te horen op zijn zender. De dj zit sinds eind november thuis met een burn-out en meldde een paar weken geleden dat hij langzaam zijn "energie weer voelt terugkomen".