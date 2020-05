Carole Baskin is niet boos over het interview dat ze gaf aan twee YouTubers van wie ze dacht dat het werknemers van de talkshow van Jimmy Fallon waren. De eigenaresse van opvangcentrum voor katachtigen Big Cat Rescue, bekend van Netflix-documentaire Tiger King, zegt tegen E Online dat ze er wel om kan lachen.

Baskin was niet tevreden met hoe ze is neergezet in de documentaire van Netflix en besloot daarna voorlopig geen interviews te geven. Ze maakte een uitzondering toen ze benaderd werd door twee YouTubers die zich voordeden als werknemers van het productiebedrijf van Fallons The Tonight Show.

YouTubers Josh Pieters en Archie Manners zeiden tegen Baskin dat ze Fallon niet kon zien tijdens de videochat, maar enkel kon horen. Met behulp van eerdere geluidsfragmenten van Fallons show stelden ze vragen aan Baskin over hoe het met Big Cat Rescue gaat in tijden van de coronacrisis.

Baskin liet weten dat ze het interview wel verdacht vond. "Ik vond het al vreemd dat de vragen opgenomen leken, maar ik had geen idee dat het zo'n leuke prank zou zijn. We hebben er hartelijk om kunnen lachen. Ik kan hun slimheid wel waarderen en ik heb niet het gevoel dat ze de video met slechte bedoelingen hebben gemaakt."

Baskin liet zich eerder via haar website wel negatief uit over de documentaire Tiger King. Ze zegt te zijn benaderd om mee te werken om de handel in katachtigen uit de doeken te doen. In plaats daarvan stond haar vete met voormalig dierentuineigenaar Joe Exotic centraal en werd de verdwijning van Baskins voormalige echtgenoot behandeld. In de documentaire wordt de mogelijkheid besproken dat Baskin hem zou hebben vermoord en aan haar tijgers heeft gevoerd.