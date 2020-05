Wegens de opnamestop door de coronacrisis, wordt Goede Tijden, Slechte Tijden momenteel vier avonden per week uitgezonden in plaats van vijf. RTL heeft besloten om hier na de zomerstop mee door te gaan, bevestigt RTL aan NU.nl naar aanleiding van berichtgeving van het AD.

"Sinds maart zenden we GTST vier keer uit in plaats van vijf keer, van maandag tot en met donderdag. Het was een oplossing om de opnamestop door de coronacrisis te overbruggen", aldus RTL.

De reden om hiermee door te gaan, is dat RTL ziet dat "kijkers het enorm waarderen dat we op vrijdag eerder beginnen met de weekendprogrammering".

'Hetzelfde aantal afleveringen als voorgaande jaren'

Toch betekent dat niet dat hierdoor jaarlijks minder afleveringen van Nederlands' langstlopende soapserie zullen worden uitgezonden. "Door GTST minder vaak uit te zenden kan het langer blijven doorlopen. De fans hoeven niets te missen, want we zenden hetzelfde aantal afleveringen uit als voorgaande jaren."

De opnames van Goede Tijden, Slechte Tijden liggen sinds 16 maart stil. Hierdoor is de laatste aflevering van dit seizoen op 28 mei te zien, in plaats van eind juni. Door de opnamestop zal er dit jaar geen traditionele zomercliffhanger zijn.

De cast en crew van de soapserie zou in juni moeten beginnen met opnames van het nieuwe seizoen. Of dat tegen die tijd mogelijk is, is nog niet bekend.