Beau van Erven Dorens wil zich in het nieuwe seizoen van zijn talkshow BEAU, dat maandagavond begint, niet te veel laten afleiden door de strijd om de kijkcijfers met Op1 van de NPO. Hij richt zich op het maken van een "leuk, gezellig en informatief" programma waarin kijkers ook af en toe kunnen ontsnappen aan al het nieuws over het coronavirus.

De late avond op RTL 4 is voor Van Erven Dorens geen onbekend terrein. Na het vertrek van Twan Huys startte hij in september vorig jaar met zijn eigen dagelijkse talkshow. Maandag neemt de 49-jarige presentator en programmamaker het stokje weer tijdelijk over van Eva Jinek, die de voorbije maanden doorgaans lager scoort dan haar voormalige collega's van de publiek omroep.

Voor Van Erven Dorens is het geen doel op zich om daar verandering in te brengen. "Ik denk dat vooral de media heel erg bezig zijn met die onderlinge strijd en dat snap ik heel goed hoor", zegt hij tegen NU.nl. "Maar ik moet me daar helemaal niet mee bezighouden en dat doe ik ook niet."

"Ik wil gewoon voor mijn publiek een zo leuk mogelijke show maken. Natuurlijk moet mijn talkshow goed scoren, maar ik kan alleen maar heel erg mijn best doen. Op de rest heb ik geen invloed. Ik kan wel zeggen dat ik Op1 ga verslaan, maar dat zou blaaskakerij zijn."

Beau van Erven Dorens zal het in een nieuwe reeks van zijn talkshow BEAU moeten doen met lege stoeltjes. "Dat is jammer, want ik ben dol op mijn publiek." (Foto: BrunoPress)

'Ik merk dat metaalmoeheid toeslaat'

Aan tafel in de Studio ARTIS in Amsterdam zal informatie over het coronavirus niet worden gemeden, maar worden ook onderwerpen aangesneden die daar juist helemaal niks mee te maken hebben.

"Als het over corona gaat, merk ik dat bij ons allemaal een beetje de metaalmoeheid toeslaat. We willen ook weleens kunnen ontsnappen. Dat proef ik bij mijn redactie en ook bij mezelf. Dus we gaan ook afleiding bieden. Mooie items over films en muziek, plezier maken met BN'ers. Maar de virologen zullen ook nog gewoon aanschuiven hoor."

De sfeer in de studio zal sowieso heel anders zijn dan Van Erven Dorens gewend is. Waar de tweevoudig winnaar van de Televizier-Ster voor beste presentator bekendstaat om zijn interactie met het publiek, moet hij het vanwege de coronamaatregelen doen met lege stoeltjes.

"Dat is jammer, want ik ben dol op mijn publiek. En als een grap aanslaat in de studio, weet je dat de mensen ook thuis op de bank aan het lachen zijn. Dus het is een goede graadmeter." De ervaring die hij vorige maand opdeed tijdens de show Beau Blijft Binnen, die vanuit zijn eigen huiskamer werd gemaakt, komt dan ook goed van pas. "Ook daar had ik geen publiek. Ja, alleen mijn puberzoons die op de bank hangen."

'Samen met Eva aan een tafel zou goed werken'

Van Erven Dorens zal tot ongeveer half juli van maandag tot en met vrijdag vanaf 21.25 uur de late avond op RTL 4 voor zijn rekening nemen. Dat doet hij op nagenoeg hetzelfde tijdstip waarop momenteel de talkshow van Jinek te zien is. Een bundeling van de krachten in de toekomst is zeker niet uitgesloten.

"We hadden voor dit jaar al plannen voor het EK of met het Songfestival, maar dat is helaas allemaal komen te vervallen. Maar ik zie het nog wel gebeuren. Ik kan goed met haar opschieten en denk dat het samen aan een tafel ook zeker zou werken."

Een snel bezoekje aan de kapper om maandag fris en fruitig aan het nieuwe seizoen te beginnen, wordt eveneens door het coronavirus gedwarsboomd. "Als bekende Nederlander moet ik me natuurlijk dubbel zo goed aan alle regels houden. Plannen om het door mijn vrouw te laten knippen, zijn er nog niet. Dus voorlopig is mijn haar nog even lang."