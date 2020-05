Freek de Jonge gaat ook in 2021 een conference rondom de Tweede Kamerverkiezingen maken, zo laat de 75-jarige cabaretier zaterdag weten in een interview met NPO Radio 5.

"Het worden legendarische verkiezingen", refereert De Jonge aan de huidige coronacrisis. "Er staat echt wel iets op het spel dit keer. Meer dan ooit hebben we als samenleving ons vertrouwen in de Staat en de politiek gesteld. Die zullen dat nu waar moeten gaan maken."

De voorstelling van De Jonge vindt plaats op 17 maart, de dag van de Tweede Kamerverkiezingen. Het wordt voor de geboren Groninger alweer zijn zesde verkiezingsconference.

Bij het vorige optreden, in 2017, was premier Mark Rutte geregeld het mikpunt van spot. In de komende voorstelling komt Rutte er een stuk beter vanaf, laat De Jonge al doorschemeren. "Ik heb groot respect voor onze minister-president."

"We leven in een democratie en in een vrij land, dus ik ga op iedereen kritiek uiten. Maar als je onze premier nu vergelijkt met toen hij begon aan deze regeerperiode, dan is hij bijna een socialist geworden. Het gaat de goede kant op."

Het is nog niet bekend of de voorstelling wordt uitgezonden op televisie. De vorige verkiezingsconference in 2017 werd uitgezonden op NPO2.