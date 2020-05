Diederik Jekel vond Vet Gelukkig, dat hij samen met Patty Brard presenteerde, een van de moeilijkste programma's die hij gemaakt heeft. Vooral omdat het erg persoonlijk was. Dat zegt hij in Het Parool.

"Het ging ook over mij, ik moest mijn beslommeringen erin meenemen, dat vond ik lastig. Maar als je andere mensen vraagt om persoonlijk te zijn, moet je jezelf ook kwetsbaar opstellen", aldus de 35-jarige Jekel.

In het programma onderzochten Jekel en Brard de gevolgen van overgewicht vanuit wetenschappelijke en culturele oogpunten. Jekel zelf is op dit moment succesvol bezig van zijn overgewicht af te komen.

"De laatste maanden ben ik enorm afgevallen. Ik ben bezig met therapie, er waren wat onverwerkte dingen waardoor ik niet het gevoel had dat ik het waard was om voor te zorgen. Ik had geen kruiden in huis, kookte nauwelijks. Nu er wat op zijn plek is gevallen, vind ik het leuker en de moeite waard om elke dag te sporten en te koken. Ik ben nu 13, 14 kilo kwijt."