Beau van Erven Dorens pakt maandagavond weer zijn talkshow op RTL4 op. Veel onderwerpen zijn dit seizoen coronagerelateerd. Volgens de presentator is daar nog lang niet alles over verteld, zegt hij in AD.

"Dit nieuws gaat ons allemaal aan. Ik zie zoveel onderwerpen. Lees ik over 'immuniteit'. Wat is dat dan? Mensen die rood zout eten? Naakt in koud water springen?", vraagt Van Erven Dorens zich in gesprek met de krant af.

De 49-jarige televisiemaker houdt zich al een tijdlang intensief met het virus en alle gevolgen ervan bezig: "Corona, virologen, deskundigen, de crisis, de economie, ik ben al wekenlang met niets anders bezig. Scheur alle kranten aan stukken, worstel me door dossiers, ga alle nieuwssites af."

'Een paar weken later waren drie mensen overleden'

Het eerste half uur van zijn talkshow wil hij reserveren voor informatieve items, maar Van Erven Dorens wil daarna ook aandacht geven aan persoonlijke verhalen over de crisis.

"Ik heb dat mogen ervaren met Beau Blijft Binnen, een bescheiden leuk dingetje waarmee ik rechtstreeks in de huiskamers van de mensen kwam. Daar kwamen zoveel emoties los. Dan vertelde een vrouw over een 50-jarig huwelijksfeest in maart. En waarvan een paar weken later drie mensen overleden waren."

Van Erven Dorens zegt heel veel respect te hebben voor zijn collega Eva Jinek, met wie hij het tijdsslot op de avond deelt. Of hij bij haar in de kijkcijfers (tussen de 800.000 en 900.000 red.) in de buurt zal komen, weet hij niet: "Het zal niemand verbazen als ik wat kijkers ga verliezen, maar ik zou het mooi vinden als het me lukt een beetje in de buurt te komen."