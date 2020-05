Omdat de Amerikaanse tv-zender CBS de salarissen van zo'n zestig medewerkers van The Late Late Show with James Corden per volgende week niet meer uitbetaald, heeft de Britse presentator besloten het zelf te doen. Dat meldt Variety vrijdag.

CBS betaalde de productiemedewerkers acht weken door nadat de talkshow vanaf 15 maart door de coronamaatregelen niet meer op televisie te zien was.

Vorige week kregen de medewerkers van CBS te horen dat ze per maandag onbetaald verlof krijgen, omdat er niets meer voor de talkshow te doen is. Daarom heeft Corden aan zijn medewerkers meegedeeld dat hij hen zelf zal doorbetalen uit zijn eigen zak.

Hoeveel geld dat hem gaat kosten is niet bekend, maar volgens Variety gaat het wekelijks om een bedrag tussen de 20.000 en 40.000 euro. Ook is nog onbekend hoelang Corden het loon zelf gaat doorbetalen, maar het lijkt erop dat talkshows binnenkort weer in de studio kunnen worden opgenomen.

Sinds 14 april presenteert Corden de talkshow vanuit zijn eigen garage. Donderdag liet de presentator weten een korte pauze te nemen vanwege een oogoperatie.