In Zondag met Lubach worden regelmatig misstanden aan de kaak gesteld. Toch is het volgens Arjen Lubach geen journalistiek programma. "Wij maken geen journalistiek, we zijn parasitaire comedians", zegt hij daarover in Een Podcast over Media.

Lubach maakte een aantal weken geleden een item over RUMAG, omdat het bedrijf geld zou verdienen aan de coronacrisis. Daarop liet het bedrijf in een verklaring weten dat Zondag met Lubach geen wederhoor zou hebben toegepast. Zondag met Lubach liet weten dat het medium waarop het item gebaseerd was dat al had gedaan en het niet de verantwoordelijkheid was van Zondag met Lubach.

Hierover vertelt Lubach in de podcast: "Als wij onszelf als journalistiek programma zouden zien, betreden we een wereld van heel andere ethische en journalistieke codes. Dan moeten we ook op een andere manier onze mensen aannemen. Dan zoek ik eigenlijk dus geen grappenmakers, maar journalisten en dat is een heel andere tak van sport."

'Zo kunnen wij ons concentreren op wat we kunnen; grappen maken'

Lubach denkt ook niet dat het nodig is om het programma op een journalistiekere manier te benaderen, zolang ze bronnen gebruiken die van "serieus journalistieke media" afkomstig zijn. "Wij zoeken onze journalistieke bronnen heel zorgvuldig uit en als het goed is, zijn dat journalisten die hoor en wederhoor toepassen."

"Wij ontslaan onszelf niet zozeer van de verplichting tot hoor en wederhoor omdat dat lekker makkelijk zou zijn", vult Lubach aan. "We doen het meer zodat wij ons kunnen concentreren op wat wij kunnen, en dat is grapjes maken en een verhaal goed samenvatten. Want wij maken geen journalistiek, we zijn parasitaire comedians."

Ook probeert Lubach niet teveel na te denken over de hoeveelheid mensen die het programma bereikt. "Zodra wij onderkennen dat ons publiek groter is en dat we een bepaalde impact zouden kunnen hebben, als we dat idee en dat gegeven meenemen in onze schrijverskamer dan verandert de inhoud onherroepelijk."