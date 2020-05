Jandino Asporaat heeft een initiatief opgezet om geld in te zamelen voor inwoners van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten, die extra zwaar getroffen zijn door de gevolgen van de coronacrisis. De benefietshow Samen één koninkrijk wordt op 9 mei uitgezonden op NPO1.

Door de lockdown is het toerisme, de grootste inkomstenbron van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten, volledig stilgevallen.

Asporaat, die tot zijn elfde op Curaçao woonde, heeft de actie #sameneenkoninkrijk opgezet om geld in te zamelen voor de Caribische eilanden. Met de ingezamelde donaties zullen voedselpakketten worden samengesteld en verdeeld over de bevolking.

"In het Caribisch deel van ons koninkrijk voltrekt zich een stille ramp. Een maaltijd op tafel is op dit moment voor veel gezinnen niet meer vanzelfsprekend", laat Asporaat in een persbericht weten. "Ik kom zelf uit armoede, ik weet hoe het is om naar bed te gaan zonder eten. Dat wens je niemand toe. Daarom hebben wij jullie hulp hard nodig."

De live benefietshow is een vervolg op het online benefiet dat Jandino op 25 april uitzond via Instagram.

Samen één koninkrijk wordt op zaterdag 9 mei om 20.35 uur uitgezonden op NPO1.