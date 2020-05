FunX-dj Morad El Ouakili, ook wel bekend als Moradzo, heeft aangifte gedaan van bedreiging. De dj werd bedreigd omdat hij tijdens de ramadan in zijn radioshow muziek had gedraaid, laat FunX-programmaleider Eva Hol vrijdag aan NU.nl weten.

Ook FunX heeft de bedreigingen bij de politie gemeld.

El Ouakili maakte in de uitzending van donderdag al melding van de bedreigingen. Hij noemde de afzenders "fanatieke extremisten", die vinden dat hij zijn werk bij FunX "met de dood moet bekopen".

De dj noemde eerst een aantal personen dat hij over de ramadan gesproken had en ging daarna in op het draaien van muziek. "Verder hoor je op FunX natuurlijk gewoon muziek. Want FunX is er voor iedereen, niet alleen voor moslims."

Op Facebook deelde de dj enkele bedreigingen. Zo zegt iemand: "Moradzo stel je eens voor dat je na een lange nacht draaien de studio uitloopt en je twee jongens in regenpakken van een motorscooter ziet stappen en vervolgens je borstkas doorzeven met kogels."

FunX zegt in een statement onder meer dat de show over de ramadan "draait om het delen van mooie en inspirerende verhalen". "Of je nu wel of niet vast: FunX maakt Ramadan Late Night om juist in deze maand samen te komen."