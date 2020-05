Trevor Noah, die momenteel een aangepaste versie van zijn talkshow The Daily Show maakt, heeft besloten om zelf het salaris van het personeel dat nu ongewild thuiszit te betalen. De crewleden zijn wegens de coronacrisis op onbetaald verlof gestuurd.

Volgens Variety gaat het om het salaris van 25 mensen. Noah zal hen doorbetalen tot het moment dat de productie van zijn reguliere show weer van start gaat.

"Deze mensen hebben Trevor vanaf het begin geholpen om de show op te zetten", meldt een bron aan de entertainmentsite. "Hij heeft enorm veel respect voor hen en vindt dat dit het enige is dat hij kan doen om hier samen doorheen te komen."

In maart werden de opnames van The Daily Show stopgezet. In plaats daarvan maakt de talkshowpresentator nu The Daily Social Distancing Show With Trevor Noah. Enkele schrijvers en producenten werken hieraan mee, maar audio- en cameratechnici zijn momenteel niet nodig.

In Nederland is de talkshow te zien via Comedy Central.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.