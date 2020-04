Het nieuwe seizoen van MAX vakantieman, dat vanaf 8 juni bij NPO1 te zien is, komt in het teken te staan van de coronacrisis. Het programma wil kijkers helderheid verschaffen tijdens de zomervakantie.

De omroep legt uit dat er ondanks alle onzekerheid rondom reizen, toch veel mensen vrij zullen zijn. "Vinden we nieuwe creatieve mogelijkheden, zoals even ontspannen in eigen land? Kunnen we straks toch weer op vakantie naar het buitenland, en zo ja hoe? En hoe ziet een anderhalvemetervakantie eruit?"

MAX vakantieman is er zoals gebruikelijk ook voor tips en adviezen, naar aanleiding van vragen die kijkers insturen. Daarnaast wordt er een kijkje genomen bij populaire toeristische trekpleisters, die tegenwoordig wellicht veel minder drukbezocht zijn.

De nieuwe afleveringen van MAX vakantieman zijn vanaf 8 juni iedere maandag om 20.30 uur te zien op NPO1.