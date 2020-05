Patrick Lodiers merkte tijdens zijn reis in Afrika een heel andere mentaliteit op onder de inwoners dan toen hij twintig jaar geleden voor het eerst naar het continent reisde. De programmamaker bezocht voor zijn nieuwe televisieprogramma Dominee of Koopman verschillende Afrikaanse landen om de balans op te maken van ruim zeventig jaar ontwikkelingssamenwerking.

"Een jonge generatie staat te trappelen om er wat van te maken, ze zijn zich ervan bewust dat ze er zijn en mogen wezen, dat ze potentie hebben en veerkracht."

Voor de zesdelige serie reisde de presentator onder meer naar Senegal. Het verhaal van een plaatselijke visserman raakte hem diep. "We gingen vissen om 5 uur in de ochtend, maar er was geen vis. De zeeën zijn leeggevist door de Westerse wereld en China", vertelt hij aan NU.nl.

Dit zorgde voor frustratie. Ondanks dat de visserman niet weg wil uit Senegal heeft hij een poging overwogen om naar Europa te gaan. "Hij heeft een gezin en wil hiervoor zorgen. Dat is met een lege zee en dus geen opbrengsten moeilijk en de overstap naar Europa werd zo een optie. Dit wordt mij dan even uitgelegd en dan krijg je wel een draai om je oren, dat is leerzaam."

Lodiers heeft van jongs af aan interesse in ontwikkelingssamenwerking en merkte al snel dat het interessanter is voor zijn televisieprogramma om naar de verhalen van inwoners van verschillende Afrikaanse landen te luisteren.

"We hebben het hier over de visserman, maar ook over de minister van Buitenlandse Zaken uit Rwanda die prachtig de mentaliteit van zijn volk omschreef als: het Westen moet zich realiseren dat Afrika en de Afrikanen niet meer op de kleuterschool zitten."

Dominee of Koopman is vanaf 7 mei te zien bij BNNVARA.