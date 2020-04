Astrid Joosten gaat voor NPO Radio 1 dagelijks in gesprek met ondernemers die oplossingen zoeken tijdens de coronacrisis. De presentatrice spreekt in Astrid Out of the Box over nieuwe initiatieven.

"De coronacrisis heeft ons leven volledig op zijn kop gezet. Veel ondernemers zien hun inkomsten drastisch afnemen en het gaat nog wel even te duren voordat we terug bij de normale situatie zijn. Na de eerste weken van shock zie je steeds vaker dat mensen creatieve oplossingen vinden voor hun bedrijf", aldus Joosten in een reactie.

Een van de ondernemers die voorbijkomt, is een aspergekweker die zijn product nu niet kwijt kan aan de horeca en daarom een drive-in is gestart voor de verkoop. Ook een producent van tenten die besluit het materiaal te gebruiken voor afschermende raampjes komt aan bod.

Astrid Out of the Box is vanaf maandag 4 mei de hele maand mei van maandag tot en met donderdag van 13.30 tot 14.00 uur te horen bij BNNVARA op NPO Radio 1.