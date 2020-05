In de nieuwe reeks van Beter Laat Dan Nooit, waarin Willibrord Frequin, Barrie Stevens, Peter Faber en Gerard Cox een viertal verre landen bezoeken, vervangt Katja Schuurman Olcay Gulsen. Tussen de reisavonturen door ontstonden er diepe gesprekken tussen de presentatrice en de mannen, vertellen Schuurman en Frequin in gesprek met NU.nl.

"Over hun carrières, maar ook over fit blijven, hun angsten en hun dromen", vertelt Schuurman. "Bijvoorbeeld hoe ze de liefde ervaren: Peter is pas voor de vijfde keer getrouwd en zou Gerard nog een nieuwe liefde willen?"

Vooral de mooie gesprekken die ontstonden in Rio de Janeiro kan Schuurman zich nog goed herinneren.

"Dat ging over de zin van het leven. Het was niet zwaar en diep, maar gewoon een mooi gesprek. Gerard is de nuchtere Rotterdammer die zegt: 'als het leven geen zin heeft, dan maakt het maar zin'. Peter begint een filosofische verhandeling en Willibrord kan ervaringen vertellen uit zijn journalistieke geschiedenis. Terwijl Barrie fantaseert over een vervolg van zijn theatercarrière."

'Vrienden voor het leven'

Schuurman maakt haar debuut in het RTL-programma en vervangt hiermee Gulsen, die eerder een overstap maakte naar SBS. De klik tussen haar en het viertal was er vrijwel meteen.

"Ik kende ook iedereen al een beetje, dus dan gaat het snel. Met alle vier heb ik weer een ander soort klik. Ze zijn enorm verschillend maar wel allemaal levenslustig." Dat werkt heel goed, vindt ze.

"Om Gerard moet ik hard lachen, met zijn droge humor en droogkloterige hoofd. Peter is meer spiritueel en inspirerend, ik ben veel van 'm gaan houden. Willibrord kennen we als de norse vent, maar hij is tegelijkertijd een enorme familieman, die de hele dag met het thuisfront appt. En Barrie is de grootste knuffelbeer die ik ken."

"Katja maakte snel contact met deze vier enorm eigenwijze klootviolen", gaat Frequin verder.

"Ik had zelf voorgesteld dat Katja erbij kwam. Het is een hele lieve, spontane en knappe meid. Ik ken haar nog van vroeger, 25 jaar geleden heb ik haar voor een programma een meegenomen naar Isla Margarita. De vriendschap tussen ons ontstond destijds al, dat raak je nooit meer kwijt. We zijn vrienden voor het leven."

'Kan azijnpisser als ik iets van leren'

Het vijftal reist in de nieuwe reeks af naar Suriname, Brazilië, Cuba en Mexico.

"In Brazilië hebben we carnaval gevierd, wat ik erg leuk vond, want ik moest carnaval in eigen land laten schieten", vertelt Frequin. "Het was spectaculair om mee te maken, door de gezelligheid en het temperament van die mensen, en met al die vrouwen met hun blote kontjes."

Ook Cuba vond Frequin bijzonder. "Ondanks bijvoorbeeld armoede zijn ze vrolijk en tevreden. Dat vind ik bewonderenswaardig. Daar kunnen azijnpissers als ik wel iets van leren."

De groep in Suriname, te zien in de eerste aflevering. (beeld: RTL/Glenn van Eerden)

'We zitten samen in een groepsapp'

Voor Schuurman was de reis extra bijzonder: ze was nog geen drie maanden zwanger en had het nieuws pas met een paar mensen gedeeld.

"Op Schiphol zei Katja gelijk: 'Ik moet jullie wat vertellen'", blikt Frequin terug. "Tijdens de reis hebben we het er weinig meer over gehad, ze was gewoon one of the boys en deed met alles mee."

De journalist en presentator stelt voor dat Schuurman haar dochter bij een eventuele volgende reeks gewoon kan meenemen. "Dan kunnen wij lekker oppassen."

Het vijftal, dat samen drie weken op pad is geweest, houdt nog altijd veel contact met elkaar. "We zitten met zijn allen in een groepsapp, die oorspronkelijk was gestart om foto's te delen", vertelt Schuurman. "Maar die is nog hartstikke levendig: dan deelt bijvoorbeeld Peter een foto van z'n quarantaineplek van de dag."

"We kunnen allemaal goed met elkaar door de bocht, ondanks dat we door de jaren heen een beetje eigenheimers zijn geworden", zegt Frequin. "Het was een geweldige reis met prachtige locaties, ik heb echt genoten. In deze tijd is het hopelijk een welkome verademing om naar deze vier oude troubadours te kijken."

Beter Laat Dan Nooit is vanaf 5 mei elke dinsdag om 20.30 uur te zien bij RTL 4.