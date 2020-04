Sonja 80!, de terugblik op de carrière van Sonja Barend, heeft woensdag volgens Stichting KijkOnderzoek 1.435.000 televisiekijkers getrokken. De speciale uitzending op NPO1 over de op 29 februari tachtig geworden presentatrice behaalde hiermee de vierde plek in de lijst met best bekeken televisieprogramma's.

Het best bekeken televisieprogramma van woensdag was het NOS Journaal van 20.00 uur, met 2.576.000 kijkers. Het NOS Journaal van 18.00 uur en EenVandaag maken de top drie compleet met respectievelijk 1.701.000 en 1.513.000 televisiekijkers.

De documentaire over de vergismoord op dj en ondernemer Djordy Latumahina in 2016 trok 248.000 televisiekijkers op NPO3. Daarmee belandde het programma buiten de top 25 van best bekeken televisieprogramma's.