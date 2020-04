Cabaretier Freek de Jonge publiceert deze week veertig jaar aan archiefbeelden uit zijn carrière op zijn YouTube-kanaal, meldt hij aan NU.nl. Het idee om zijn oeuvre openbaar te maken speelde al langer door zijn hoofd, maar wegens de coronacrisis heeft hij besloten het eerder te publiceren.

"Ik had al langer het idee om bij wijze van erfenis mijn repertoire netjes en verzorgd achter te laten", vertelt De Jonge. "Omdat we nu in een tijd leven waarin veel mensen thuiszitten, leek het mij een goed moment om alles te delen en is het in een sneltreinvaart gekomen."

"Daarbij wil ik er graag zelf nog bij zijn als het online komt. Waarom zou ik dat allemaal na mijn dood laten gebeuren? Nu heb ik er nog lol van."

Die erfenis die de 75-jarige De Jonge publiceert, bestaat uit alles wat hij en zijn vrouw Hella sinds 1980 op video geregistreerd hebben. Hierbij gaat het om theatershows, oud- en nieuwjaarsconferences, verkiezingsconferences, muziektheater, series en tentoonstellingen.

Delen met theaterstudenten

De theatermaker heeft ook diverse lezingen, colleges en masterclasses gegeven. Deze publiceert hij ook. "Ik heb bijvoorbeeld een aantal lessen gegeven aan de toneelschool, waarin ik mijn visie op het vak belicht. Die deel ik graag met theaterstudenten, juist nu. Dan kunnen ze gewoon vanuit huis die colleges zien."

Bovendien werkt De Jonge momenteel, samen met cabaretwebsite Zwarte Kat, aan zo'n tachtig podcasts, waarin hij de afzonderlijke opnames toelicht. "Daar gaat nog heel wat tijd in zitten, maar dan kan ik het ook netjes en mooi achterlaten. Dan heb ik er alles aan gedaan om het zo goed mogelijk bij de mensen bezorgd te krijgen", legt De Jonge uit.

'Ik heb het met liefde gedaan'

Om die podcasts goed te kunnen maken, kijkt de komiek sommige shows terug om zijn geheugen op te fissen. "Ik kijk daar nog steeds met veel plezier op terug. Soms is het heel erg om te lachen, soms is het ook wel een beetje gênant of overmoedig. Maar over het algemeen ben ik tevreden. Als ik dat niet zou zijn, had ik het beter niet kunnen opvoeren."

In totaal beslaat het digitale oeuvre van De Jonge "zo'n tweehonderd uur", aldus De Jonge. "Maar ik heb het met liefde gedaan. Als ik terugdenk en terugkijk dan denk ik soms: hoe heb ik dit in hemelsnaam voor elkaar gekregen? Maar het is vrij gemoedelijk gegaan allemaal."

Het oeuvre van De Jonge is hier te bekijken.