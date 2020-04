Presentatrice Oprah Winfrey, de Amerikaanse oud-president George W. Bush en actrice Julia Roberts doen vrijdagavond (lokale tijd) mee aan het benefietconcert The Call To Unite, meldt The Hollywood Reporter dinsdag.

In totaal zullen meer dan tweehonderd beroemdheden, artiesten en politieke leiders optreden tijdens het benefiet, waarmee geld wordt ingezameld voor gezinnen die hard getroffen zijn door de coronacrisis. Ook kunnen kijkers zich aanbieden voor vrijwilligerswerk.

Tijdens The Call To Unite staan er 24 uur lang workshops, optredens en lezingen op het programma, die over de hele wereld te volgen zijn. Volgens een persbericht moet het benefietevenement de kijkers inspireren om sterker uit de coronacrisis te komen.

"Er zijn miljarden mensen over de hele wereld die angstig en bezorgd zijn door de COVID-19-pandemie. Ze zijn niet in staat om samen te komen met dierbaren, aan het werk te gaan of te rouwen om overleden familieleden. We hebben elkaar nodig. Nu meer dan ooit."

Het benefietevenement is in de nacht van vrijdag op zaterdag vanaf 2.00 uur (Nederlandse tijd) te volgen op unite.us en de ondersteunde socialemediakanalen.

