Het kinderprogramma Achterwerk in de kast wordt teruggebracht door de VPRO. De omroep roept kinderen dinsdag via Twitter op mee te doen aan het programma.

In het programma, opgenomen in een kastsetting, delen kinderen een verhaal of anekdote of laten ze iets zien. Voordat ze dit doen, moeten ze eerst een gordijntje opzijschuiven zodat ze te zien zijn.

Presentator Ruben Terlou trapt de eerste aflevering van de reeks af. Kinderen kunnen zich via de website van Achterwerk in de kast aanmelden om deel te nemen.

Deelnemers krijgen vervolgens enkele minuten zendtijd, maar hun filmpje mag niet worden gemonteerd en ze mogen ze geen hulp van volwassenen inschakelen. "Bloopers zijn dus inbegrepen", aldus de VPRO. De filmpjes worden gedeeld via de website en de sociale media van de omroep.

Achterwerk in de kast was een van de eerste jeugdprogramma's van de VPRO en liep van halverwege de jaren tachtig tot begin jaren negentig.