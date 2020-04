De registratie van Koningsdag door de NPO trok maandag 1.411.000 televisiekijkers. Hiermee eindigde het televisieprogramma op de vierde plek in de lijst met best bekeken programma's van maandag.

Hoewel Koningsdag dit jaar werd afgelast, wist de NPO er toch een uitzending van te maken door hoogtepunten van de afgelopen zes Koningsdagen op een rijtje te zetten.

De solovoorstelling Later was alles beter van cabaretier Peter Pannekoek heeft maandag volgens Stichting KijkOnderzoek 1.341.000 televisiekijkers getrokken. De voorstelling werd in verband met de coronacrisis eerder dan gepland door BNNVARA op NPO 3 uitgezonden.

De kijkcijfers van Later was alles beter leverden de NPO een zesde plek op in de lijst met best bekeken televisieprogramma's. Eigenlijk was de uitzending van Pannekoeks voorstelling gepland voor het najaar, maar de NPO besloot de uitzenddatum te vervroegen omdat mensen vanwege de coronacrisis meer behoefte zouden hebben aan comedy.

Het best bekeken televisieprogramma van maandag was het NOS Journaal van 20.00 uur, met 2.761.000 televisiekijkers. Het NOS Journaal van 18.00 uur (1.579.000 televisiekijkers) en Chateau Meiland, met een week na het vorige record een nieuw recordaantal van 1.567.000 kijkers, maken de top drie compleet.

Show Chantal Janzen en Beau van Erven Dorens valt buiten top 25

De Chantal en Beau Show: Tussen de schuifdeuren trok maandag 460.000 televisiekijkers. Daarmee viel de live-uitzending van Chantal Janzen en Beau van Erven Dorens rond Koningsdag buiten de top 25 van best bekeken televisieprogramma's.

