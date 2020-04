Het derde seizoen van Even tot Hier is op zaterdag begonnen met 1,2 miljoen kijkers. Het satirische programma, gepresenteerd door Niels van der Laan en Jeroen Woe, kwam daarmee uit op een vijfde plek van de dag.

Zoals vaker het geval is, werd het NOS Journaal van 20.00 uur het best bekeken. Met meer dan 2,5 miljoen kijkers staat het nieuwsprogramma ruim boven de andere programma's. Op de tweede plek staat LEGO Masters. De creatieve spelshow op RTL 4 werd door ruim 1,3 miljoen mensen bekeken.

All You Need Is Love, dat direct achter het LEGO-programma stond, trok ruim 1,1 miljoen kijkers en kwam daarmee op de zevende plek van zaterdag.