Jeroen Pauw vindt zichzelf "emotioneel best gevoelig". Dat is volgens de presentator een van de redenen dat hij zijn werk zo goed kan doen.

"Ik heb een goede intuïtie, ik kan goed contact met mensen maken", zegt Pauw in het AD.



"Als ik dan in een relatie voel dat dat contact op de een of andere manier wegraakt, wil ik die relatie niet meer", aldus de presentator, wiens liefdesrelaties naar eigen zeggen meestal na drie tot acht jaar zijn 'uitgebloeid'.

'Ik waak voor competitieve sfeer bij Op1'

Pauw nam eind vorig jaar afscheid van zijn dagelijkse talkshow, maar is door de coronacrisis toch weer te zien in Op1. "Toen corona zich ontwikkelde tot de pandemie die het nu is, dacht ik: dit is een van de grootste journalistieke verhalen van de eeuw. Waar ben ík eigenlijk en kan ik wellicht journalistiek iets betekenen?"

Hoewel hij met Pauw graag de beste wilde zijn, heeft hij die geldingsdrang nu niet ten opzichte van collega's bij Op1. "Omdat ik ook als producent bij hun programma's betrokken ben, heb ik bijna het tegenovergestelde: er moet niet de situatie ontstaan dat mijn collega's denken dat ik de beste gasten bewaar voor mijn eigen uitzending op zondag. Natuurlijk is het aangenaam als ik een goeie show heb, maar ik waak voor een competitieve sfeer."