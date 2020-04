De VPRO heeft vrijdag in een verklaring laten weten een geplande aflevering van Tegenlicht, die gaat over het coronavirus in China, zondag niet uit te zenden. Er zouden "sterke aanwijzingen zijn dat personen in China door de aflevering gevaar kunnen lopen".

"Wij betreuren zeer dat wij niet in staat zijn om zoals gepland te berichten over de situatie in China na de lockdown. De VPRO staat voor onafhankelijke journalistiek en is bereid zeer ver te gaan om nieuwe verhalen en perspectieven te brengen, maar we trekken een grens waar de veiligheid van mensen in het geding is", aldus Stan van Engelen, hoofdredacteur van VPRO.



De aflevering, China Restart, zou aanvankelijk zondagavond op televisie te zien zijn. Tegenlicht zou samen met documentairemaker Ruben Terlou naar 'zijn' China kijken, waar de coronarestricties zijn verminderd en waar het normale leven langzamerhand weer wordt opgepakt.

In plaats van China Restart zendt VPRO Tegenlicht: Rebellen tegen reclame uit. Dat is zondag om 22.20 uur te zien op NPO2.