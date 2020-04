De finale van The Voice Kids, die plaatsvindt op vrijdag 5 juni, wordt wegens het coronavirus niet volledig live uitgezonden. De optredens van de finalisten worden van tevoren opgenomen, maar het publiek op 5 juni kan gewoon stemmen, meldt RTL Boulevard donderdag.

Vervolgens zal de uitslag bekendgemaakt worden in BEAU, de talkshow van Beau van Erven Dorens.

"Op deze manier blijft de kwaliteit, met het daarbij behorende spannings- en stem element, van The Voice gewaarborgd", laat RTL aan NU.nl weten.

Bij de opnames van de optredens worden de maatregelen van het RIVM opgevolgd en zal er dus geen publiek aanwezig zijn in de zaal.

Van The Voice Kids, dat sinds 6 maart wekelijks op vrijdagavond te zien is, is alles al opgenomen, behalve de finale. Normaal gesproken wordt die live met publiek gehouden.

De finale stond gepland voor 1 mei, maar door de maatregelen rondom het coronavirus is dit niet mogelijk; evenementen en bijeenkomsten tot 1 september zijn namelijk opgeschort.

DeLange vervangt Borsato

Het negende seizoen van The Voice Kids wordt gepresenteerd door Martijn Krabbé en Jamai Loman, die het stokje overnam van Wendy van Dijk. Anouk, Miss Montreal, Marco Borsato en Ali B vervullen de rol van coach.

Ilse DeLange vervangt Marco Borsato, die kampt met een burn-out, tijdens de finale van The Voice Kids. De zangeres was al eens eerder als coach aan het programma verbonden.

