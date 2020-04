Het programma Het Geheim van de Meester, dat begin 2019 werd uitgezonden door de AVROTROS en is gepresenteerd door Jasper Krabbé, heeft een prijs gewonnen op het New York Festivals TV & Film Awards. Een aflevering die draait om het enige schilderij van William Turner in Nederland, werd beloond met 'goud' in de categorie The Arts.

De prijs zou in Las Vegas worden overhandigd aan Marc Pos van producent POSVIDEO, maar wegens het coronavirus is de prijs nu per post verstuurd.

"Het Geheim van de Meester is en blijft een heel bijzonder project, waarin we tijdloze inspirerende verhalen vertellen over geniale mensen van weleer", aldus Pos. "Om juist in deze tijden zo'n belangrijke erkenning te krijgen is een fijn gegeven. Het Geheim van de Meester-team is verguld met deze eer."

In het programma reconstrueert een team van experts meesterwerken uit de schilderkunst, waaronder werken van Van Gogh en Frans Hals. AVROTROS deelde woensdag op de website 22 korte video's waarin deze reconstructies nogmaals te bekijken zijn.

Op het festival New York Festivals TV & Film Awards worden onderscheidende programma's uit meer dan vijftig landen beoordeeld.