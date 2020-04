Bram Krikke heeft in samenwerking met platenmaatschappij Top Notch de nieuwe YouTube-reeks Kasteel Krikke gemaakt. Er werden vijf afleveringen opgenomen, waarvan de eerste woensdag verscheen.

Kasteel Krikke vindt plaats in het jaar 1347 waarin Krikke koning is. Stefan de Vries neemt de rol van ridder op zich en Sean Demmers speelt een hofnar. Het koninkrijk wordt getroffen door de pest, waardoor iedereen binnen moet blijven.

"Het is een ander soort content dan wat men van mij gewend is, ik ben stiekem heel benieuwd naar wat de kijker ervan gaat vinden. Het was best lastig, een nieuwe serie op 1,5 meter afstand van elkaar te maken, maar we hebben er als team hard aan gewerkt en zijn trots op het eindresultaat", vertelt de YouTuber en radio-dj in een persbericht.

De afleveringen verschijnen wekelijks op woensdagmiddag om 12.00 uur op YouTube.