Dinsdagavond hebben in totaal zo'n 7,4 miljoen mensen via de televisie naar de persconferentie van premier Mark Rutte over de verlenging van de coronamaatregelen gekeken. De persconferentie werd bij onder meer NPO1, RTL 4 en SBS6 uitgezonden.

In de persconferentie kondigde Rutte aan dat het grootste deel van de maatregelen tot en met 19 mei zal worden verlengd. Grote evenementen mogen tot 1 september geen doorgang vinden. Basisscholen, sportclubs voor kinderen en de kinderopvang kunnen vanaf 11 mei, onder voorwaarden, de deuren weer openen.

De persconferentie is niet de best bekeken van allemaal. Naar de persconferentie op 30 maart keken net iets meer mensen: toen zagen 7,6 miljoen mensen live hoe de premier het land toesprak. Dinsdag 21 april keken nog eens ruim 135.000 mensen naar de livestream van NU.nl.

Naar M, dat direct na de persconferentie werd uitgezonden bij de NPO, keken 2,78 miljoen mensen. Hoewel naar een gemiddelde uitzending van de talkshow van Margriet van der Linden een stuk minder mensen kijken, is het geen record: dat werd ook op 30 maart genoteerd.

Herman den Blijker begon dinsdag met zijn nieuwe programma Herman helpt een handje, bij SBS6. Naar de eerste aflevering keken 547.000 mensen.

