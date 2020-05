Ajouad El Miloudi gaat voor zijn nieuwe programma Ajouad en de Top 600 in gesprek met jongeren die op de lijst van veelplegers staan. Deze jongeren zijn van jongs af aan betrokken bij allerhande criminele praktijken en zien zich vaak genoodzaakt met wapens over straat te lopen.

In de eerste beelden van het programma is te zien hoe een jonge jongen een hakmes uit zijn broek vandaan haalt, dat hij bij zich draagt als bescherming. El Miloudi lijkt op de beelden niet erg onder de indruk van het wapen.

"Dat heeft met mijn achtergrond te maken. Ik ben in de jaren negentig opgegroeid in Amsterdam Oost, destijds was het heel normaal dat je daar mensen met een wapen zag en dat je op de achtergrond constant sirenes van de politie hoorde. Laat ik het zo zeggen: dit was niet de eerste keer dat er iemand met een groot mes voor me stond. En dit was niet dreigend: ik had gewoon een rustig gesprek met die jongen en hij liet me zien wat hij bij zich droeg", aldus de presentator in gesprek met NU.nl.

Zijn eigen achtergrond is een van de redenen dat El Miloudi het programma wilde maken: hij is goed terechtgekomen, maar sommige jongens met wie hij vroeger voetbalde en knikkerde, zijn een heel andere kant uitgegaan. "Toen ik als journalist aan de slag ging, ben ik daarover na gaan denken. Wat is er gebeurd dat ik zulke andere keuzes heb gemaakt? Ik wilde in gesprek met die jongens, van ze horen waar ze tegenaan lopen en anderen laten snappen hoe deze jongens in de situaties terecht zijn gekomen."

"Ik ben heel dankbaar voor mijn ouders: zij hebben me laten zien welke perspectieven het leven biedt en hebben mij goed opgevoed. Veel van de jongens die in de Top 600 staan, hebben dat geluk niet. Ze zijn opgegroeid in verschrikkelijke omstandigheden: tussen huiselijk geweld, bij ouders met een verslaving, in een gezin met schulden. Veel van hen hebben ernstige psychische problemen en zijn daardoor zo beschadigd geraakt, dat ze het gevoel hebben niet anders te kunnen. Het zijn jongens met een slecht functionerend geweten."

Jongens zien geen perspectief

Het viel El Miloudi, naast de psychische problemen die de jongens hebben, op dat ze heel materialistisch zijn ingesteld. "Dat is nog veel erger dan vroeger. Deze jongens moeten op Snapchat en Instagram laten zien dat ze het duurste horloge hebben, de mooiste auto en dat ze iedere week een nieuw paar schoenen kunnen kopen. Maar ze zien geen perspectief op een baan en dus lossen ze het anders op: door de boel bij elkaar te jatten."

"En ook daar speelt internet een grote rol, dit is de Google-generatie. Als je leest over een plofkraak, denk je dat het gaat om mensen die alles weten van explosieven. Welnee, deze jongens zoeken gewoon op hoe ze een explosief in elkaar zetten en gebruiken dat vervolgens. Ze zijn geniepiger en sneller dan de jongens met wie ik opgroeide."

De Amsterdamse Top 600 is bedoeld voor de zeshonderd 'meest actieve veelplegers' van High Impact Crimes; misdaden met een grote impact op het slachtoffer, zoals straatroven, overvallen, doodslag en moord. Sinds vorig jaar worden ook jongeren toegevoegd die misdaden begaan op het gebied van drugscriminaliteit en excessief geweld.

Ajouad en de Top 600 is op woensdag 6 en 13 mei om 20.25 uur bij de NTR te zien op NPO3.