De familie Meiland wist maandagavond een recordaantal mensen te bereiken met de uitzending waarin brand uitbrak in het kasteel. 1,49 miljoen mensen zagen Chateau Meiland.

Nooit eerder keken zoveel mensen naar de realityserie. De afgelopen week deelde de familie via sociale media veel beelden van de brand in het kasteel en ook in reclames op televisie was duidelijk te zien dat er brand uitbrak. Mogelijk heeft dit bijgedragen aan het record.

De grote vlammen ontstonden in de open haard van het kasteel en sloegen door de schoorsteen naar boven. Waarschijnlijk liep het uit de hand doordat de haard te veel hout bevatte.

Hoewel het om een record voor het programma gaat, is Chateau Meiland niet het best bekeken van de maandagavond.

Het NOS Journaal van 20.00 uur staat met 2,54 miljoen kijkers op de eerste plek in de lijst van Stichting KijkOnderzoek. Verder werd Spoorloos bekeken door 1,74 miljoen mensen en Radar door 1,6 miljoen mensen.