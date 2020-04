Ronan O'Rahilly, de oprichter van de Britse piratenzender Radio Caroline, is maandag op 79-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de zender op Twitter.

"Een geweldige man die de populaire muziek veranderde", schrijft Radio Caroline. Maandagmiddag werd O'Rahilly geëerd op de zender.

De Ier begon de radiozender nadat hij als muzikant niet mocht spelen op Radio Luxemburg. De zender had een commercieel contract met platenmaatschappijen en daar paste de muziek van O'Rahilly niet bij.

O'Rahilly begon in 1963 met het opzetten van Radio Caroline. Hij werd daarbij aangemoedigd door Scandinavische en Nederlandse piratenzenders. Een jaar later, op Paaszondag, was de zender voor het eerst te beluisteren. Er werd uitgezonden vanaf het schip MV Caroline, dat geankerd lag voor de kust van Essex, Engeland.

O'Rahilly verhuisde in 2013 terug naar Ierland, nadat hij was gediagnosticeerd met dementie.