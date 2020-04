Verschillende bekendheden in Groot-Brittannië, onder wie presentator en natuurhistoricus David Attenborough, de Argentijnse voetballer Sergio Agüero en professor Brian Cox maken samen met Britse leraren online onderwijsprogramma's voor omroep BBC om ouders en kinderen te helpen tijdens de coronacrisis.

In samenwerking met leraren presenteren de sterren verschillende educatieve afleveringen, meldt Deadline.

Zo deelt Attenborough zijn kennis over oceanen en vertelt hij hoe de wereld in elkaar zit. Cox onderwijst over het zonnestelsel en Agüero geeft lessen in het Spaans.

Volgens Alice Webb, directeur van BBC kinderen en onderwijs, brengt de zender door een breed pakket aan ondersteuning in het onderwijs mensen samen in een moeilijke tijd.