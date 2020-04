Nicolette Kluijver maakt voor Videoland een kinderprogramma over dieren. Dierenpret met Nicolette is op donderdag 23 april voor het eerst op het streamingplatform te zien.

"Ik voel me een geluksvogel en ik ben apetrots! Mijn eigen productie", zegt Kluijver over de serie op Instagram. Dierenpret Met Nicolette bestaat uit acht delen. De verschillende afleveringen worden de komende weken op donderdag en zondag op Videoland geplaatst.

De serie richt zich vooral op kinderen in de leeftijd van drie tot en met acht jaar oud en gaat voornamelijk over huis- en boerderijdieren. Feiten over deze dieren worden afgewisseld met reportages, liedjes en knutselopdrachten. "Sinds de coronacrisis zitten veel kinderen met hun ouders thuis en hoe leuk is het om nu een educatief programma voor hen te maken", aldus Kluijver in een persbericht.

De presentatrice van Expeditie Robinson maakte vorig jaar ook al een kinderboek met de titel Dierenpret waarin versjes over het leven op de boerderij staan.