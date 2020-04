Het nieuwe seizoen van het satirische programma Draadstaal is zondag met 730.000 kijkers van start gegaan. Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven vallen daarmee net buiten de top tien van best bekeken programma's.

Voor een plek in de top tien van Stichting KijkOnderzoek waren minstens 827.000 kijkers nodig. Zoveel kijkers trok de registratie van Tineke Schoutens voorstelling Moet niet gekker worden op RTL 4.

Draadstaal is na enkele jaren afwezigheid weer terug op televisie met nieuwe afleveringen. Het programma was voor het eerst in 2007 te zien.

Het best bekeken programma van de zondagavond is zoals gebruikelijk Boer zoekt Vrouw. Ruim 3,6 miljoen mensen zagen dat de boeren Geert en Jan noodgedwongen hun keuze al in deze aflevering moesten maken, omdat bij beiden één van de dames wilde vertrekken. Ook Annemiek maakte haar keuze: zij bleef alleen achter.

De honderdste aflevering van Zondag met Lubach bezorgde Arjen Lubach 1,86 miljoen kijkers. Dat is geen record: naar de uitzending van twee weken geleden keken 2,1 miljoen mensen.