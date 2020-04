Giel de Winter besloot na online reacties die hij ontving op zijn waarschuwingen over het coronavirus om zich met zijn YouTube-programma StukTV in te zetten voor meer bewustzijn over de pandemie. Volgens de YouTube-presentator was er bij de jeugd geen besef van de gevaren, vertelt hij zondag bij Op1.

"De eerste paar dagen kreeg ik alleen maar weerwoorden van kinderen, die bijvoorbeeld zeiden dat ze echt niet binnen gingen blijven", aldus De Winter over zijn waarschuwingen op sociale media. "Toen dacht ik: 'Het is eigenlijk te bizar voor woorden dat iedereen zich aan de regels houdt, maar voor jongeren is er toch nog een ander besef.'"

"We hebben zoveel volgers met StukTV, Dan moeten we ons laten zien en ons inzetten voor meer bewustzijn. Wij kunnen de jongeren aanspreken, ze kijken amper televisie. Dan moeten wij dat besef bij ze laten doordringen."

Volgens De Winter zijn de kijkcijfers van StukTV , dat 2,37 miljoen abonnees heeft op YouTube, sinds de coronacrisis met 50 procent toegenomen. De 29-jarige YouTube-presentator denkt dat dit komt doordat mensen vanwege de coronamaatregelen meer thuiszitten.

