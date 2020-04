Zondagavond wordt de honderdste aflevering van het satirische programma Zondag met Lubach uitgezonden. Met die mijlpaal sluit het programma het elfde seizoen af. NU.nl blikt terug op de afgelopen seizoenen.

Het VPRO-programma van Arjen Lubach en zijn team werd voor het eerst uitgezonden op 9 november 2014. Sindsdien heeft het programma een aantal grote successen behaald en beïnvloedt het met enige regelmaat de politieke agenda.

Inspiratie voor Zondag met Lubach werd gehaald uit grote Amerikaanse latenighttalkshows als The Daily Show With Jon Stewart en Last Week Tonight With John Oliver. Formule: presentator in pak, een volle studio en grappen die elkaar in rap tempo opvolgen en actuele zaken die in een nieuw licht worden gezet.

Afgelopen seizoen trok Zondag met Lubach gemiddeld zo'n twee miljoen kijkers per aflevering, een record. Maar in het begin waren hoge kijkcijfers niet vanzelfsprekend. Er waren lovende kritieken, maar de hoge kijkcijfers bleven achterwege. Daarom begon Matthijs van Nieuwkerk in 2015 een 'campagne' om meer kijkers te trekken voor Lubachs programma. Na een week lang iedere dag een videofragment te hebben vertoond in De Wereld Draait Door, keken ineens twee keer zoveel mensen naar Zondag met Lubach; meer dan een half miljoen. Inmiddels is het uitgegroeid tot een van de best bekeken programma's van NPO3.

'Met een klein clubje een grote redactie'

In de afgelopen seizoenen behaalde het programma ook een aantal successen buiten onze landsgrenzen. Een goed voorbeeld hiervan is de 'The Netherlands Second-video' die Lubach en zijn redactie maakten als reactie op het aantreden van president Donald Trump in de Verenigde Staten. Maar ook de geheimzinnige trailer voor Westeros, wat een spin-off van Game of Thrones in de moderne tijd zou moeten zijn, hield de gemoederen flink bezig.

In 2016 won Zondag met Lubach de Zilveren Nipkowschijf en in 2017 de Gouden Televizier-Ring. Toen Lubach in datzelfde jaar bij RTL Late Night gevraagd werd naar het succes achter het programma zei hij: "Ik wil benadrukken dat we het met meerdere creatieve hoofden en geesten doen. We zijn allemaal multidisciplinair. Het zijn allemaal mensen die meerdere dingen kunnen. Dus iemand heeft een goede stem in huis en die kan ook grapjes schrijven. Of iemand is goed met taal en ook muzikaal. Daardoor hebben we eigenlijk met een klein clubje een heel grote redactie."

Het programma doet regelmatig stof opwaaien

Voorbeelden van onderwerpen die het debat in Nederland hebben bepaald zijn de items over kernenergie, Chinese webshops en de lange arm van Turkije. Maar ook bepaalde acties konden op veel enthousiasme van het publiek rekenen. Zo konden kijkers tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen via een app voor een Kamergotchi zorgen: een getekende versie van een lijsttrekker.

Recentelijk deed het programma nog stof opwaaien met het item over RUMAG. Lubach verweet het online platform geld te verdienen aan een actie om geld op te halen voor het Rode Kruis, voor de bestrijding van de coronacrisis. Ook was de presentator fel op het feit dat RUMAG nogal losjes omging met auteursrecht. Het bedrijf vertaalde bestaande Engelse teksten naar het Nederlands, om die vervolgens op merchandise te plaatsen. Als gevolg van een roerige week legde Thijs van der Heide, de topman van RUMAG, zijn functie neer.

Andere indeling door coronavirus

Het elfde seizoen van Zondag met Lubach zag er door de coronamaatregelen wel wat anders uit dan gebruikelijk. Zo werden de laatste paar afleveringen niet in de studio opgenomen, maar in - volgens Lubach - een soort bunker zonder publiek. Ook waren twee van zijn collega's, eindredacteur Janine Abbring en redacteur en 'verslaggever' Tex de Wit, vaker in beeld. Over de nieuwe vorm zei Lubach in de podcast Peptalk dat hij in het begin wel een beetje worstelde met dat nieuwe format. "Maar ik was wel blij dat we voor die latere afleveringen echt een modus hadden gevonden: er gaat gewoon geen lach komen, dus ga gewoon maar door."

De laatste aflevering van dit seizoen is zondagavond te zien om 21.25 uur op NPO3.