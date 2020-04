Grimeur Ton van den Heuvel is deze week op 94-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. Zijn familie heeft zondag een bericht over het overlijden, dat werd uitgezonden op NH Radio, bevestigd aan de Provinciale Zeeuwse Courant.

Van den Heuvel was een gevierd grimeur. Niet alleen verzorgde hij in de jaren zestig, zeventig en tachtig de grime bij populaire kinderseries als Pipo de Clown, Ti-Ta-Tovenaar en Dagboek van een Herdershond. Ook deed hij jarenlang de grime van de Sinterklaas-intocht op televisie en in Amsterdam. Daarnaast was Van den Heuvel als grime-artiest betrokken bij vele musicals en werkte hij onder meer veel samen met Jos van den Brink.

Pas op zijn negentigste stopte Van den Heuvel definitief met werken. Dat vertelde hij drie jaar geleden in Het Parool. "Er belde nog weleens iemand voor het een of ander, maar dan vertelde mijn vrouw dat ik geen werk meer aannam. Ik was negentig, en zij vond het wel mooi geweest. Ik was dat met haar eens: ik heb dit prachtige vak zeventig jaar mogen uitoefenen. Het werd op het laatst wel zwaarder hoor, dat moet ik er ook eerlijk bij zeggen."

Niet alleen in Nederland was Van den Heuvel een veelgevraagde artiest, ook in het buitenland wist men hem te vinden. Voor commercials bijvoorbeeld. Hierover vertelde Van den Heuvel in hetzelfde interview in Het Parool: "Dat was goed verdienen. Je kreeg zo vierhonderd gulden per dag voor een klus in het buitenland, plus alle onkosten. Daar werd je rijk van."

De besloten uitvaart van Van den Heuvel vindt dinsdag plaats.