De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? zijn stilgelegd. Dat vertelde presentator Rik van de Westelaken zaterdagavond in het NPO Radio 1-programma Proost.

"We zijn natuurlijk bezig met een nieuwe editie, maar alles ligt stil op dit moment", zei Van de Westelaken in Proost. "Dus ook voor ons is het nu vrede hebben met het lot."

Normaal gesproken wordt het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? in mei opgenomen. Of dat dit jaar door kan gaan, is nog niet bekend.

Rick McCullough, de regisseur van het populaire programma, liet eerder al op zijn Instagram-pagina weten te hopen dat alles gewoon door kan gaan: "Er zijn belangrijkere dingen in de wereld, dat snap ik, MAAR IK WIL SEIZOEN 21 FILMEN. Zo! Dat is er uit", schreef hij.

Na de finale van het afgelopen seizoen van Wie is de Mol? werd bekendgemaakt dat er dit jaar in de zomer een extra seizoen zal worden uitgezonden om het twintigjarig jubileum te vieren. Voor deze extra editie is alles al opgenomen.

Hierover vertelt Van de Westelaken: "De extra editie, het cadeau van ons aan de kijker, is gelukkig al opgenomen. Daar zijn we nu druk mee bezig, om dat klaar te maken voor uitzending."