De corona-editie van Serious Request heeft 307.392 euro opgebracht. Het bedrag komt komt ten goede aan de inspanningen van het Rode Kruis tegen de coronapandemie.

3FM Serious Request: Never Walk Alone, waarbij luisteraars een nummer kunnen aanvragen door een bedrag te doneren, liep van 12 tot en met 18 april.

Sander Hoogendoorn, Timur Perlin, Frank van der Lende en Eva Koreman waren onder de dj's die de speciale programmering van 3FM verzorgden.

Tijdens de actie gaven verschillende artiesten een optreden. Op de slotdag van de actie traden onder anderen Jeangu Macrooy, die Nederland volgend jaar zal vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival, en DI-RECT op.

Opbrengst lager dan eerdere edities

De vorige 3FM Serious Request-actie 'The Lifeline' leverde in december 2019 ruim 1,4 miljoen euro op voor slachtoffers van mensenhandel. Het jaar ervoor was het bedrag van de eerste editie van de actie zonder een Glazen Huis ruim 1,3 miljoen euro.

Het record van de 3FM-actie stamt uit 2013, met een bedrag van 12,3 miljoen euro. De Warmste Week, de Vlaamse variant van de actie, bracht in december 2019 ruim 17,5 miljoen euro op.

