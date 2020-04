De Nederlandse media-ondernemer Derk Sauer denkt dat zijn Russische krant The Moscow Times wordt gebruikt voor Russische propaganda. Bij Radio Oranje vertelt de oprichter en eigenaar van de krant dat de Russische autoriteiten zijn mediaonderneming gebruiken als voorbeeld van de Russische persvrijheid.

"Het is een beetje een doekje voor het bloeden", aldus Sauer over de onafhankelijke positie van The Moscow Times. "Als hier buitenlandse delegaties langskomen en die beginnen meteen te mopperen over de persvrijheid dan zeggen de Russische autoriteiten: "Kijkt u maar eens naar The Moscow Times. Daar staan allemaal kritische artikelen in over de Russische president Vladimir Poetin.""

Sauer, die The Moscow Times oprichtte in 1992, zet bij het argument van de Russische autoriteiten de kanttekening dat zijn mediaonderneming in Rusland een relatief kleine speler is. "Wij hebben acht miljoen lezers maar de Russische staatstelevisie heeft meer dan 100 miljoen kijkers."

'Ik ben geen vijand van Rusland'

Over zijn band met Rusland zegt Sauer dat hij het land, waar hij ruim 25 jaar woont, een warm hart toedraagt. "Ik ben geen vijand van Rusland die vindt dat hier alles waardeloos is. Waarom zou ik hier anders wonen? Ik zie ook ontzettend veel leuke kanten van Rusland."

De 67-jarige Sauer werd in 2016 in Rusland verdacht van betrokkenheid bij bedrijfsfraude. Volgens de mediaondernemer zou een ontevreden aandeelhouder van het Russische mediabedrijf RBC onjuiste berichten hebben verspreid in de Russische media.