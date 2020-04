De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Bed & Breakfast is vrijdagavond bekeken door ruim 1,7 miljoen mensen. Het programma heeft daarmee een tweede plek behaald in de lijst met best bekeken programma's, blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek.

Het programma van Omroep MAX, waarin bed and breakfast-eigenaren bij elkaar overnachten om vervolgens hun verblijf een beoordeling te geven, weet steevast ruim een miljoen kijkers te trekken.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was vrijdag het best bekeken televisieprogramma en is gezien door 2,4 miljoen kijkers. Op The Voice Kids stemden 1,4 miljoen mensen af en de talentenjacht bezet hiermee de derde plek in de kijkcijferlijst.