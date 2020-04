Op1 wordt op zondag 19 april eenmalig vanuit het Brabantse Uden uitgezonden. Jeroen Pauw en Fidan Ekiz presenteren de talkshow vanuit de Kruisherenkapel, bevestigt een woordvoerder van de publieke omroep aan NU.nl.

Uden wordt hard getroffen door de coronacrisis en zelfs als het epicentrum van het virus in Nederland gezien. De presentatoren praten met de inwoners van de gemeente over de impact van het virus, zes weken nadat de eerste gevallen werden geconstateerd.

De talkshow van de NPO is sinds midden maart ook in het weekend te zien wegens de coronacrisis. De presentatoren van de editie op zaterdag wisselen per week, terwijl Pauw en Ekiz het vaste duo zijn voor zondag. Het programma wordt elke werkdag door een andere omroep verzorgd, met elk een eigen vaste presentatieduo.

Op1 wordt sinds januari op de late avond uitgezonden en vervangt de talkshows van Pauw en Eva Jinek, die naar RTL vertrok. Op1 is dagelijks rond 22.15 uur te zien op NPO1.

