Zo'n dertig medewerkers van The Ellen DeGeneres Show zouden volgens ingewijden woest zijn over uitblijvende communicatie over onder meer hun werktijden en salaris tijdens de coronacrisis.

Het vaste team van de talkshow, dat uit ruim dertig mensen bestaat, heeft tot dusver niets gehoord over de status van hun werkuren, salaris, of vragen aangaande hun geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Producenten zouden telefoontjes hierover af en toe beantwoorden, maar laten dan "weinig los", melden twee anonieme bronnen aan Variety.

De onzekerheid startte rond begin april, toen de talkshow van DeGeneres wegens de coronacrisis werd opgenomen vanuit haar huis in Californië.

De hulp die de presentatrice hierbij krijgt, wordt verzorgd door een vrijwel geheel ander productieteam dan werkzaam is bij de talkshow. Slechts vier van de 'vaste' productieleden zijn er wel bij betrokken. Het vaste team zou hier niet over zijn ingelicht.

Wel kregen ze te horen dat ze mogelijk nog maar 40 procent van hun salaris uitbetaald krijgen, ondanks dat de show dus nog steeds wordt uitgezonden. Ook vragen hierover bleven onbeantwoord.

'Chaos werd veroorzaakt door coronavirus'

Een woordvoerder van Warner Bros., die de show maakt, zegt dat "het welzijn van hun werknemers prioriteit heeft". Ze erkennen dat de communicatie wel beter had gekund, maar wijten het gebrek hieraan aan "de chaos die wordt veroorzaakt door het coronavirus".

De medewerkers zouden navraag hebben gedaan bij collega's van andere talkshows. Die zouden wel gewoon worden doorbetaald, ondanks de veranderde omstandigheden waarin de shows nu worden opgenomen.

