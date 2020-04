Presentatrice Sophie Hilbrand is vanaf zaterdag te zien in een nieuwe spelshow van BNNVARA, genaamd De Grote Generatieshow. Ter voorbereiding ging Hilbrand in gesprek met verschillende generaties, onder wie de vader van haar man Waldemar Torenstra.

In De Grote Generatieshow nemen drie verschillende generaties het tegen elkaar op. Aan de hand van verschillende thema's worden er vragen gesteld waaruit het verschil in generaties duidelijk wordt.

De presentatrice heeft zich op verschillende manieren voorbereid op de show. "Ik heb natuurlijk allereerst gekletst met familieleden van verschillende leeftijden. Zo ben ik ook al veel nieuwe dingen te weten gekomen."

Ook sprak ze met de vader van haar man Waldemar Torenstra. "Hij vertelde zo'n grappig verhaal over dat je als kind twee keer in de week gewoon in een ton werd gewassen in de keuken. Voor de generaties van nu is dat bijna niet meer voor te stellen", aldus Hilbrand.

'Chemie tussen teamcaptains was erg leuk'

Alle generaties worden geleid door een teamcaptain. Voor de jongste generatie is dit presentator Sahil Amar Aïssa, voor de middelste generatie cabaretier Richard Groenendijk en voor de oudere generatie zanger Gerard Cox.

De dynamiek tussen de verschillende teamcaptains was volgens Hilbrand erg leuk. "We hebben voorgaand aan de opnames bij Gerard thuis afgesproken en de chemie tussen de drie was ontzettend leuk om te zien. Het bespreken van alle thema's bracht veel grappige momenten met zich mee."

De Grote Generatieshow is vanaf zaterdag 18 april te zien op NPO1.