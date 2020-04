Dagblad Metro zal niet langer in papieren vorm verschijnen. Het drukken van de gratis krant die vooral in het openbaar vervoer gelezen werd, stopte onlangs wegens de coronacrisis en wordt volgens De Telegraaf niet meer hervat.

Nadat het aantal reizigers in het openbaar vervoer flink afnam als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus, werd de oplage van de krant teruggeschroefd. Sinds 18 maart verschijnt de krant helemaal niet meer op papier.

Inmiddels is besloten dat het dagblad niet terugkeert. Metro verscheen voor het eerst in juni 1999, tegelijk met concurrent Spits. De krant was bereikbaar op onder meer trein- en metrostations door het gehele land. In 2012 nam Telegraaf Media Groep het dagblad over. In 2014 werd het samengevoegd met Spits, maar werd de naam Metro aangehouden.