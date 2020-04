Noortje Veldhuizen (24) vindt kunst interessant, maar vaak vindt ze het lastig te bepalen waar ze nou eigenlijk naar kijkt. Voor de nieuwe podcast Dat kan m'n kleine nichtje ook openen de wegens coronacrisis gesloten musea eenmalig hun deuren voor Veldhuizen en kunstkenner Gisbert van Baalen en duikt het duo in de verhalen achter beroemde schilders.

In de afleveringen, die om de week op woensdag verschijnt, toeren Veldhuizen en Van Baalen samen met een bewaker door lege musea en vertelt de kunstkenner de presentatrice over het leven en werk van bijvoorbeeld Piet Mondriaan.

"Kunst is bijzonder, vaak veel geld waard, maar dan denk ik: waar kijk ik nou naar?", vertelt Veldhuizen, bekend van de populaire podcast De Krokante Leesmap, in gesprek met NU.nl.

"Ik wil er over kunnen meepraten, al is het maar een beetje. Ik weet bijvoorbeeld dat Van Gogh zijn oor heeft afgesneden, maar wat is er dan met dat oor gebeurd? Als je de tekst van een liedje niet goed snapt, zoek je de tekst op en begrijp je het werk beter. Maar naast een schilderij in een museum zie je alleen staan: 'Olieverf op doek' met een paar regels erbij. Ik miste iemand die dit voor me kan vertalen en daar ben ik vast niet de enige in."

'Het vlammetje in mij is gaan branden'

Die rol vervult Van Baalen, met wie Veldhuizen kort heeft gedatet. Tijdens deze periode gingen ze veel naar musea werd haar interesse in kunst aangewakkerd. "Hij is een supernerd in kunst en toen is het vlammetje in mij gaan branden."

Tot een liefde tussen de twee kwam het uiteindelijk niet, maar ze besloten toch weer eens koffie te drinken en zo ontstond het idee voor een gezamenlijke podcast. "Ik kwam net uit Amerika, waar ik veel musea alleen had bezocht. Ik miste de verhalen en anekdotes van Gisbert waardoor kunst voor mij tot leven komt. Toevallig was hij net met zijn eigen bedrijf in de kunst begonnen en zodoende is het idee voor de podcast geboren."

En toen brak de coronacrisis uit en sloten de musea hun deuren. Dat zag Veldhuizen juist als een kans, omdat de podcastopnames zo veel makkelijker te plannen waren. "We belden wat rond en de musea stonden te popelen om mee te doen."

De podcastmaker vindt het "bizar" om door zo'n bijna leeg museum te lopen. "Deze week stonden we een half uur in een donker Van Gogh Museum, omdat de technicus de lichten niet direct aan de praat kreeg. Dat ga ik later aan mijn kleinkinderen vertellen."

'Kan niemand anders de schuld geven'

Na de opnames monteert het duo de podcast in hun thuisstudio. "We wonen twee straten van elkaar vandaan, dus als de muren in Gisberts huis op ons afkomen, gaan we even bij mij zitten. Het is best spannend om het editwerk voor het eerst zelf te doen: Roelof (de Vries, medepresentator De Krokante Leesmap, red.) monteert De Krokante Leesmap. Marcel (van Roosmalen, red.) en ik hoeven alleen maar te lullen, dus ik heb nu wel veel meer ontzag voor Roelof gekregen. Maar als ik nu een hapering in de podcast hoor, kan ik niemand anders meer de schuld geven, haha."

Veldhuizen heeft inmiddels twee afleveringen opgenomen, maar nu al veel kennis en 'verjaardagsfeitjes' opgedaan . "Ik wist bijvoorbeeld niet dat Picasso werd verdacht van het stelen van de Mona Lisa. En dat Mondriaan zo ongeduldig was dat hij het droogmiddel petroleum op zijn kunst deed, maar dat hierdoor scheurtjes in zijn werk zijn ontstaan."

"Ik loop nu anders door een museum", concludeert Veldhuizen. "Je let op andere dingen, ziet de symboliek in werken, daar keek ik voorheen niet naar."

Dat kan m'n kleine nichtje ook is te beluisteren via onder meer Spotify en de website van NPO Radio 1.