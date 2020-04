De makers van De Krokante Leesmap, die in maart aankondigden te stoppen met hun populaire podcast, gaan hun nieuwe format niet in de studio opnemen. Het drietal, bestaande uit Noortje Veldhuizen, Marcel van Roosmalen en Roelof de Vries, wil hun podcast maken op befaamde Nederlandse locaties.

"We waren moe van de studio, we hebben twee jaar bij Roelof op zolder bladen besproken", vertelt Veldhuizen in gesprek met NU.nl.

In De Krokante Leesmap worden iedere aflevering drie Nederlandse tijdschriften besproken en beoordeeld.

"De bladen die we kozen werden steeds obscuurder en ook de dynamiek voelde steeds meer als een riedeltje. Dus we willen de studio uit."

Het drietal, dat elkaar leerde kennen op de redactie van NPO Radio 1, wil hun nieuwe podcast DKL-Tour gaan noemen. "We willen bijvoorbeeld naar het drielandenpunt, om te kijken wat de mensen bezielt die daar naartoe gaan. Of naar de Afsluitdijk, om te kijken naar de woeste zee daar."

Wanneer de opnames van de podcast beginnen, is wegens de coronacrisis nog niet bekend. "We kunnen nu natuurlijk nog geen testopnames maken."

Het drietal maakt momenteel wel een speciale corona-editie van hun podcast.

Krokante Leesmap uitgeroepen tot beste podcast

De Krokante Leesmap werd vorig jaar juni tijdens de BNR Podcast Awards gekozen tot Beste Podcast in de categorie Media en Opinie. De prijsuitreiking werd voor de tweede keer georganiseerd.

Naast het opnemen van De Krokante Leesmap werkt Veldhuizen ook mee aan het televisieprogramma Laat op Vrijdag. De Vries is onder meer werkzaam voor Radio 1 en Van Roosmalen is columnist en regelmatig te gast in actualiteitenprogramma's.